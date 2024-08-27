В деле Огров имеются отягчающие обстоятельства

Об этом рассказали в прокуратуре Орловской области.

Представитель ведомства Андрей Ивочкин прокомментировал ситуацию для федерального телеканала НТВ.

По его словам, дело возбуждено по статье «хулиганство, совершённое с применением предмета в качестве оружия группой лиц по предварительному сговору». Это 2-я часть 213 статьи УК. «Ход и результаты расследования поставлены на контроль в прокуратуре области», – пояснил Ивочкин.

Предметом, который один из Огров использовал как оружие, является «селфи-палка».

Также отягчающим обстоятельством может стать то, что нападение транслировалось в прямом интернет-эфире. Из-за принятия закона о запрете треш-стримов авторам скандального видео грозит дополнительный штраф в размере до одного миллиона рублей, а также изъятие оборудования.

Напомним, нападение произошло 19 августа. Как выяснилось впоследствии, от братьев Москалёвых пострадала не случайная прохожая, а их знакомая и коллега — ещё одна орловская стримерша. Женщина ведёт эфиры под псевдонимом «Голубка».

ИА «Орелград»