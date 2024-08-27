Клычков сравнил орловских дорожников со старообрядцами

27.8.2024 | 11:22 ЖКХ, Новости

Упорно держатся за песочные традиции в зимнем содержании.

Фото: ГУП ОО “Дорожная служба”

Тему содержания улично-дорожной сети обсудили на заседании правительства Орловской области 27 августа. ГУП ОО «Дорожная служба» планирует заготовить 134,1 тыс. м. куб. пескосолянки, сообщил руководитель предприятия Сергей Музалев.  На 1 августа уже доставлено 57 и 69% составляющих смеси. Губернатор Андрей Клычков отметил, что технологии ремонта и содержания дорог с каждым годом совершенствуются и орловская «Дорожная служба» должна их применять, в том числе не нужно, как старообрядцы, держаться за традиции пескосоляной смеси.

«Потом все лето это песок метём. Надо современную технологию тоже испытывать. Иногда затраты текущего момента окупятся у вас за год-два в следующий период. Поэтому я прошу эту работу вести», – сказал Андрей Клычков.

Напомним, в январе 2024 года, когда регион покрылся ледяной коркой, губернатор сообщал, что в обозримом будущем предприятия, которые занимаются уборкой, будут переходить с пескосоляной смеси на химические реагенты.

ИА “Орелград”

 


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