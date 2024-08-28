В «Орловском полесье» отреставрировали святой источник

Об этом сообщили в официальных соцсетях национального парка.

Сотрудники участковых лесничеств «Полесья» привели в порядок святой источник Казанской иконы Божьей Матери.

Здесь полностью обновили мостик и проложили новый настил. Также были отремонтированы ступеньки, ведущие непосредственно к роднику.

«Этот родник – одна из основных достопримечательностей национального парка «Орловское полесье»», – отметили в учреждении.

Источник находится в семи километрах от поселка Жудерский. Здесь же располагается православная часовня. Кроме того, рядом оборудована купель. Также рядом установлен поклонный крест – в память о советских солдатах и офицерах, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Источник привлекает не только орловцев, но и жителей других регионов. Также это место упоминается в повести Ивана Тургенева «Поездка в Полесье» – писатель тоже бывал здесь.

ИА «Орелград»