В «Орловском полесье» отреставрировали святой источник

Об этом сообщили в официальных соцсетях национального парка.
Сотрудники участковых лесничеств «Полесья» привели в порядок святой источник Казанской иконы Божьей Матери.
Здесь полностью обновили мостик и проложили новый настил. Также были отремонтированы ступеньки, ведущие непосредственно к роднику.
«Этот родник – одна из основных достопримечательностей национального парка «Орловское полесье»», – отметили в учреждении.
Источник находится в семи километрах от поселка Жудерский. Здесь же располагается православная часовня. Кроме того, рядом оборудована купель. Также рядом установлен поклонный крест – в память о советских солдатах и офицерах, погибших в годы Великой Отечественной войны.
Источник привлекает не только орловцев, но и жителей других регионов. Также это место упоминается в повести Ивана Тургенева «Поездка в Полесье» – писатель тоже бывал здесь.
ИА «Орелград»