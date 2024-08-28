Мэрии Орла посоветовали искать дополнительные доходы

Депутаты Орловского горсовета утвердили отчет об исполнении бюджета.

Орловский горсовет народных депутатов рассмотрел отчет об исполнении бюджета города Орла за первое полугодие 2024 года, представленный администрацией города. По сообщению пресс-службы горсовета, в своем решении народные избранники дали мэрии несколько рекомендаций. В частности, парламентарии советуют администрации разработать комплекс мер по привлечению источников дополнительных поступлений в городской бюджет и оптимизации расходов.

Также рекомендовано активизировать работу по своевременному и полному поступлению в бюджет Орла всех доходных источников, усилить контроль по изысканию дополнительных доходных источников и разработать действенные меры, направленные на повышение эффективности работы муниципальных предприятий и увеличения доходности от их деятельности. Дело в том, что муниципальные унитарные предприятия обязаны перечислять в бюджет города часть своей чистой прибыли.

Но в реальности город на этом зарабатывает довольно мало. А в этом году муниципальные предприятия перечислили в бюджет на 819,4 тысячи рублей меньше, чем годом ранее. «Городские парламентарии отмечают, что, как и прежде, наибольшая сумма поступила от муниципальной аптеки №2 – 1,566 миллиона рублей», – сообщила парламентская пресс-служба.

Что касается основных параметров бюджета, то по доходам в первой половине 2024 года он был исполнен в сумме 6,859 миллиарда рублей, что на 4,3 процента или на 279,7 миллиона рублей больше, чем было в первой половине 2023 года. При этом собственные налоговые и неналоговые доходы города составили 1,609 миллиарда рублей. Это сумма на 30,7 процент превышает прошлогоднюю, но она же свидетельствует о том, что Орел остается глубоко дотационным городом.

Так, безвозмездные поступления из вышестоящего бюджета в первом полугодии составили 5,249 миллиарда рублей, или 51,5 процента от плана года. По словам начальника финансового управления администрации города Натальи Зубцовой, доходы на весь 2024 год запланированы в объеме 13,743 миллиарда рублей, расходы – в объеме 15,064 миллиарда рублей, плановый дефицит – в сумме 1,321 миллиарда рублей.

ИА «Орелград»