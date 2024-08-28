Горсовет Орла рассмотрел вопрос о памятнике Сталину

Вопрос решили вынести на общественные слушания.

Горячая тема обсуждалась на сегодняшнем совещании городского парламента. Перед этим вопрос слушался на профильном комитете.

Памятник (в виде бюста) предлагается установить в парке Победы на аллее Победителей. Такой проект внесла фракция КПРФ.

Как и ожидалось, обсуждение вопроса прошло бурно. Звучали доводы «за» и «против» такого решения. В частности, директор лицея «Магистр» Андрей Ковыршин припомнил о православном факторе — многие верующие считают, что именно на Сталине лежит ответственность за массовые репрессии священников.

«После начала СВО в храмах стало тесно… Установка бюста вызовет негативную реакцию значительной части правослвных», – отметил он.

В итоге фактически Горсовету предложили выбирать между окончательным одобрением инициативы и решением о проведении публичных слушаний на данную тему. Ранее в пользу второго варианта высказался и комитет. В итоге депутаты тоже поддержали решение о проведении слушаний.

ИА «Орелград»