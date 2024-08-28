Лежнев обжаловал постановление о продлении своего ареста

Жалоба принята к рассмотрению.

Об этом сообщил портал «Орловские новости».

Известно, что суд принял жалобу экс-советника губернатора 26 августа. Однако рассмотрение состоится только 4 сентября.

Согласно последнему судебному решению, Сергей Лежнев останется в СИЗО до 24 сентября. Впрочем, и продление ареста, и жалоба на него являются обычной практикой. Скорее всего, обращение экс-советника не будет удовлетворено, а сам он останется под стражей до начала процесса.

Дело Лежнева слушается в Советском районном суде Орла. Экс-чиновнику вменяется соучастие в хищении бюджетных средств, выделенных на ремонт трёх орловских мостов (включая Красный мост).

Также 21 августа экс-советнику предъявили другое обвинение — в хищениях, совершённых при закупке медицинской техники для Орловской областной клинической больницы.

ИА «Орелград»