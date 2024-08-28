«МТС Банк» заплатил крупный штраф за рекламу в Орле

Она прозвучала в эфире местной радиостанции и не понравилась антимонопольной службе.

Пресс-служба Орловского УФАС России сообщила о том, что ПАО «МТС Банк» заплатило штраф в размере 400 тысяч рублей, наложенный на компанию за нарушение рекламного законодательства. Напомним, что ненадлежащей рекламу финансовой организации ведомство признало еще в апреле 2024 года. Нарушение было выявлено в ходе планового мониторинга, который проводят сотрудники антимонопольного органа. Они отслеживают рекламу в СМИ и оценивают ее на соответствие федеральному закону.

В данном случае реклама банка прозвучала в декабре 2023 года в эфире одной из орловских радиостанций, она была подана в виде рекламного аудиоролика. Из него следовало, что у граждан имеется возможность открытия вклада под 15 процентов годовых в указанном банке и «с новым доходом под 15 процентов годовых». Антимонопольщики расценили аудиоролик как рекламу финансовых услуг.

Однако, по их мнению, в рекламе было указано только одно условие, влияющее на сумму доходов, которые получат воспользовавшиеся услугами лица или на сумму расходов, которую понесут клиенту банка. Таким условием является «ставка по вкладу до 15 процентов годовых». Все остальные условия, сообщало УФАС, в том числе сумма и срок вклада, возможности пополнения, пролонгации, частичного снятия денежных средств и т.д. в спорной рекламе указаны не были.

«Отсутствие в рекламе какой-либо существенной части информации о рекламируемом товаре приводит к искажению смысла рекламы и способствует введению в заблуждение потребителей, имеющих намерение воспользоваться рекламируемой услугой», – отмечают в антимонопольном органе. Реклама банка была признана ненадлежащей и нарушающей требования части 7 статьи 5, пункта 2 части 2 статьи 28 Закона «О рекламе».

ИА «Орелград»