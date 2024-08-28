“Народный фронт” проверил строительство школы на Родзевича-Белевича

Масштабная стройка остановилась.

ООО “Управление капитального строительства”, которое взялось стоить данную школу на 1225 мест, взяло солидный аванс. Подрядчик получил 600 миллионов рублей (из общей суммы в 1,182 миллиона, положенной по контракту).

Строительство началось в 3 квартале минувшего года. Объект должны были сдать уже в этом году, что изначально внушало сомнения.

“На данный момент работы остановлены: котлован вырыт, часть свай забита, но дальнейшее строительство заморожено. Причина — отсутствие положительного заключения экспертизы на проектные работы”, – рассказали в “Общероссийском народном фронте”.

Известно, что общественная организация уже обратилась к губернатору Орловской области с просьбой взять вопрос о завершении стройки под особый контроль. “Народный фронт” отмечает высокую социальную значимость данного вопроса.

Ранее ОНФ предложил выбрать нового подрядчика для аналогичного проекта по строительству школы в деревне Жилино, который реализует ООО “АС Монтаж”.

ИА “Орелград”