«Орелоблэнерго» подключит к сети зарядные станции для электромобилей

Это планируют сделать в декабре 2024 года.

Компания заключила договоры на технологическое подключение к электросети 15 объектов. Специалисты уже начали разрабатывать проектную документацию, сообщили в АО «Орелоблэнерго». Планируется, что технологическое подключение будет завершено в декабре 2024 года. Зарядные станции для электромобилей будут размещены на парковках в общественных местах. Каждая будет иметь три порта, а полная зарядка электромобиля займёт около 50 минут, уточнили в компании.

Напомним, на Петербургском международном экономическом форуме было подписано соглашение о сотрудничестве с HYPER. В августе стало известно о формировании 15 земельных участков в городе Орле для размещения зарядных станций для электромобилей. Развитие инфраструктуры в Орловской области будет поддерживаться, в том числе, путём компенсации части затрат предпринимателям: до 60% расходов на закупку оборудования и до 30% расходов на подключение к сети. В начале года СМИ сообщали, что в регионе зарегистрировано более ста электромобилей, в то время как заправок всего три. В конце 2023 года власти сообщили, что строительство станций будет осуществляться в рамках крупного проекта «Развитие зарядной инфраструктуры в Орловской области». На эти цели предусмотрен 41 миллион 800 тысяч рублей.

ИА “Орелград”