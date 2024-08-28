На карте отметили места, куда выбросить микроволновку и ковер

В Орловской области разработали новый цифровой сервис для поиска площадок для сбора крупногабаритных отходов.

Его создали специалисты Центра управления регионом на основе данных, предоставленных региональным оператором ООО «УК «Зеленая Роща». На обычных площадках для сбора бытовых отходов нельзя размещать крупногабаритный мусор. Это может привести к быстрому выходу из строя контейнеров. Кроме того, для вывоза КГО используется специализированная техника.

Если вам нужно выбросить старую мебель, ковры, рамы, бытовую технику и другие крупногабаритные предметы, вы можете воспользоваться новым цифровым сервисом kgoorel.ru. Он поможет найти ближайший пункт сбора таких отходов, построить маршрут до него и сообщить о проблемах с вывозом мусора, сообщает группа «Орловская область» в соцсетях.

К крупногабаритным отходам относятся предметы, размеры которых превышают 50 см в высоту, ширину и длину. Это диваны и кресла, стиральные машины и холодильники, напольные покрытия и оконные рамы, раковины и унитазы, а также велосипеды и лыжи.

ИА “Орелград”