На карте отметили места, куда выбросить микроволновку и ковер

28.8.2024 | 14:16 ЖКХ, Новости

В Орловской области разработали новый цифровой сервис для поиска площадок для сбора крупногабаритных отходов.

https://kgoorel.ru/

Его создали специалисты Центра управления регионом на основе данных, предоставленных региональным оператором ООО «УК «Зеленая Роща». На обычных площадках для сбора бытовых отходов нельзя размещать крупногабаритный мусор. Это может привести к быстрому выходу из строя контейнеров. Кроме того, для вывоза КГО используется специализированная техника.

Если вам нужно выбросить старую мебель, ковры, рамы, бытовую технику и другие крупногабаритные предметы, вы можете воспользоваться новым цифровым сервисом kgoorel.ru. Он поможет найти ближайший пункт сбора таких отходов, построить маршрут до него и сообщить о проблемах с вывозом мусора, сообщает группа «Орловская область» в соцсетях.

К крупногабаритным отходам относятся предметы, размеры которых превышают 50 см в высоту, ширину и длину. Это диваны и кресла, стиральные машины и холодильники, напольные покрытия и оконные рамы, раковины и унитазы, а также велосипеды и лыжи.

ИА “Орелград”


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования