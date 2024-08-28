На Орловщине создадут резервные ПВР для курян

Такое решение принял губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Тема обсуждалась на сегодняшнем заседании оперативного штаба региона.

Как рассказал Клычков, пока что поток вынужденных переселенцев из Курской области снижается. Однако на Орловщине всё равно ощущается потребность в создании резервных пунктов временного размещения.

Планируется, что в совокупности они смогут принимать около 2800 человек. Между тем, ранее сообщалось, что в нашем регионе размещены 2486 жителей Курской области, но в ПВР находятся только 597 из них.

Также Клычков рассказал, что для переселенцев сформированы аварийные запасы продовольствия и кроватей, а также «вещевого обмундирования», сообщает пресс-служба губернатора и правительства Орловской области.

Ранее стало известно, что сегодня ночью первый отряд орловских добровольцев выдвинулся под Курск.

ИА «Орелград»