Орловец задушил женщину и закопал её во дворе

Такова текущая версия следствия.
Преступление произошло в Колпнянском районе в августе минувшего года.
Как рассказали в прокуратуре Орловской области, местная жительница привлекла данного гражданина для работ на участке. Однако у работодательницы и работника возник конфликт. Мужчину не устраивала сумма, предложенная за его труды.
Известно, что в роковой момент орловец находился в состоянии алкогольного опьянения. Он задушил женщину руками.
Затем он решил спрятать тело — причём тут же, во дворе дома погибшей. Мужчина вынес его на улицу и закопал.
Однако в итоге всё вскрылось. Орловца обвинили в убийстве. Как уточнили в Следственном комитете, уголовное дело передано в суд для рассмотрения.
ИА «Орелград»