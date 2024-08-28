Орловец задушил женщину и закопал её во дворе

Такова текущая версия следствия.

Преступление произошло в Колпнянском районе в августе минувшего года.

Как рассказали в прокуратуре Орловской области, местная жительница привлекла данного гражданина для работ на участке. Однако у работодательницы и работника возник конфликт. Мужчину не устраивала сумма, предложенная за его труды.

Известно, что в роковой момент орловец находился в состоянии алкогольного опьянения. Он задушил женщину руками.

Затем он решил спрятать тело — причём тут же, во дворе дома погибшей. Мужчина вынес его на улицу и закопал.

Однако в итоге всё вскрылось. Орловца обвинили в убийстве. Как уточнили в Следственном комитете, уголовное дело передано в суд для рассмотрения.

ИА «Орелград»