Выпускник орловских вузов возглавил ЖКХ Забайкальского края

Ранее он работал в Минстрое.

Главой министерства ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края назначен Алексей Юсупов. Об этом сообщило местное правительство.

Юсупов родился в 1987 году в Амурской области. Однако затем его судьба оказалась связана с Орловщиной. Он окончил Академию ФСО (в 2009-м году, по специальности «Сети связи и системы коммутации») и Орловский государственный аграрный университет (в 2019-м году, по специальности «промышленное и гражданское строительство»).

Кроме того, в 2014-м Юсупов окончил ещё и Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (по специальности «юриспруденция»). Однако неизвестно, идёт ли речь именно об орловском филиале (Среднерусском институте управления) или каком-то другом.

С 2020 года Юсупов работал в Минстрое России. Здесь он возглавлял отдел похоронного дела. Ранее орловский выпускник привлёк внимание общественности своим предложением о внесении закона, позволяющего оформлять государственное пособие на погребение через портал Госуслуг. Госдума согласилась с инициативой и одобрила поправку.

ИА «Орелград»