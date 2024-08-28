Полпред президента Щёголев посетил орловский ПВР

28.8.2024 | 10:40 Новости, СВО

Здесь находятся эвакуированные жители Курской области.

Фото: Пресс-служба губернатора Орловской области

Визит состоялся накануне. Игоря Щёголева сопровождал губернатор Орловской области Андрей Клычков, а также федеральный инспектор в нашем регионе Эдуард Голованов.

Пункт временного размещения организован в общежитии ОГУ имени Тургенева. Здесь проживают 15 семей – 55 человек. 22 из них это дети или студенты, ещё 14 – пенсионеры и инвалиды.

«Щёголев поблагодарил представителей власти, соцслужбы и жителей региона за оперативный приём вынужденных переселенцев, их дальнейшее сопровождение, эффективное решение актуальных вопросов жизнеобеспечения», – сообщает пресс-служба губернатора.

В настоящее время на территории Орловской области находятся 2486 человек, эвакуированных из Курской области. В ПВР размещены 597 из них (в том числе 193 ребёнка).

ИА «Орелград»


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