Полпред президента Щёголев посетил орловский ПВР

Здесь находятся эвакуированные жители Курской области.

Визит состоялся накануне. Игоря Щёголева сопровождал губернатор Орловской области Андрей Клычков, а также федеральный инспектор в нашем регионе Эдуард Голованов.

Пункт временного размещения организован в общежитии ОГУ имени Тургенева. Здесь проживают 15 семей – 55 человек. 22 из них это дети или студенты, ещё 14 – пенсионеры и инвалиды.

«Щёголев поблагодарил представителей власти, соцслужбы и жителей региона за оперативный приём вынужденных переселенцев, их дальнейшее сопровождение, эффективное решение актуальных вопросов жизнеобеспечения», – сообщает пресс-служба губернатора.

В настоящее время на территории Орловской области находятся 2486 человек, эвакуированных из Курской области. В ПВР размещены 597 из них (в том числе 193 ребёнка).

ИА «Орелград»