Прокуратуре доложили о росте цен на хлеб

Хлебокомбинат проигнорировал рекомендации антимонопольной службы.

Орловское УФАС России проинформировало органы прокуратуры о повышении цен на социальные сорта хлеба. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Вопрос также был поднят на аппаратном совещании, которое прошло в стенах в областной администрации. Руководитель Орловского УФАС Андрей Кирьянов отметил, что антимонопольная служба на постоянной основе проводит мониторинг цен на потребительском рынке. А также реагирует на обращения граждан и различных ведомств, сообщающих о росте цен на те или иные продовольственные товары.

Так, в августе антимонопольщики занимались вопросом повышения АО «Орловский хлебокомбинат» оптово-отпускных цен на хлебобулочные изделия, в том числе социальной направленности. В УФАС пояснили, что соответствующее обращение поступило из департамента сельского хозяйства Орловской области. Оказалось, что предприятие действительно планирует повысить цены. Однако антимонопольщики рекомендовали хлебокомбинату отложить повышение цен на продукцию социальной направленности.

Таковой считаются хлеб Спасский» и батон «Обыкновенный». Свою рекомендацию антимонопольная служба обосновала целью «сохранения экономической доступности продукции для различных слоев населения». Однако, как сообщает ведомство, хлебокомбинат проигнорировал эти рекомендации и с 15 августа все-таки поднял отпускные цены. Об этом Орловское УФАС и проинформировало органы прокуратуры.

Напомним, что в 2021 году Орловское УФАС рассматривало антимонопольное дело в отношении «Орловского хлебокомбината». Оно было заведено в связи с подозрением на необоснованно высокое повышение цен на хлеб в предшествующем году. УФАС затребовало у предприятия «мотивированные пояснения причин повышения в 2020 году оптово-отпускных цен на анализируемые виды хлеба в среднем на 10,65 процента при росте себестоимости на 9,87 процента и росте инфляции на 7,5 процента».

Хлебокомбинат сослался на предельно низкую рентабельность выпуска нескольких видов продукции. В неприятную ситуацию он угодил и в 2023 году. Тогда в СМИ появилась информация о том, что хлебокомбинат раздумывает над повышением цен на свою продукцию. Орловское УФАС отреагировало и выдало предприятию предостережение – гендиректора компании предостерегли от прогнозных высказываний в связи с тем, что «такое поведение может привести к нарушению антимонопольного законодательства, в том числе статей 11 и 11.1 Закона о защите конкуренции».

ИА «Орелград»