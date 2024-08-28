В обновлённом сквере Гуртьева ошиблись в имени генерала

На установленных стендах представлены сразу два варианта.

Непосредственно на фотографиях, размещённых на стендах, Гуртьев почему-то назван «Леонидом». В сопроводительных текстах освободитель Орла именуется «Леонтием», согласно официальным документам.

Такая ошибка замечена на трёх стендах, установленных в парке. Она уже успела вызвать возмущение в орловских соцсетях.

Напомним, сквер вроде бы открыли ко Дню города. Однако официально работы не закончены и не приняты. По факту благоустройство продолжается — например, недавно на объекте появились долгожданные лавочки.

Ранее в Орле заметили орфографическую ошибку на барельефе, который установлен в обновлённом сквере «Дворянское гнездо».

ИА «Орелград»