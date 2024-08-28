Штраф для орловских зайцев вырос в 12,5 раза

Такое решение принял горсовет.

В Орле значительно повысился размер штрафа за безбилетный проезд в городском транспорте. Теперь с таких нарушителей будут брать не 200, а сразу 2500 рублей.

Такое решение приняли на сегодняшнем заседании депутаты горсовета Орла. С соответствующей инициативой выступила администрация города.

Отметим, что предложение отправлялось на доработку. В начале года предлагалось установить штраф в 5 тысяч рублей. Однако в итоге эту сумму снизили вдвое.

По текущим данным, только ТТП Орла теряет из-за безбилетников около 50 миллионов рублей в год.

ИА «Орелград»