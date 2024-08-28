В Орле открылся Проектный офис Президентского фонда культурных инициатив

Он стал 16-м в стране.

Офис находится в здании областного информационно-выставочного центра (на Салтыкова-Щедрина, 33). Об этом сообщает «Первый областной».

В торжественном открытии участвовали губернатор Андрей Клычков и президент фонда Роман Карманов. Также они подписали соглашение о взаимодействии.

Назначение проектного офиса — помочь орловцам оформить заявки на участие в конкурсах фонда и получить необходимую поддержку для реализации своих инициатив. Также здесь можно будет выслушать консультации специалистов.

За три года работы Проектного офиса жители Орловской области подали 273 заявки на участие в конкурсах фонда. 33 проекта них стали победителями и получили финансирование.

ИА «Орелград»