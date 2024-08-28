В 2025-м году в Орле отремонтируют 24 двора

28.8.2024 | 17:00 ЖКХ, Новости

Таковы текущие планы городских властей.

Фото: ИА «Орелград»

Как сообщает администрация Орла, именно столько дворов рекомендовала благоустроить профильная общественная комиссия. Её возглавляет Мария Родштейн, исполняющая обязанности первого заместителя мэра Орла.

“Будут отремонтированы системы освещения, обновлена проезжая часть, тротуары, скамейки и урны”, – рассказала чиновница.

Конкретные адреса выбирали по девяти критериям. Учитывался возраст дома, количество квартир, дата последнего капремонта и другие факторы.

В итоговый список вошли:

  • Комсомольская, 302, 304, 394,
  • Карачевское шоссе, 56,
  • Орловских партизан, 3 и 7,
  • Лескова, 36,
  • Степана Разина, 16,
  • Советская, 43,
  • 8 Марта, 19,
  • Андрианова, 12 и 12-А,
  • 60 лет Октября, 18,
  • Приборостроительная, 66,
  • Матвеева, 8,
  • улица Московская, 100 и 102,
  • Московское шоссе, 9 и 11,
  • Металлургов, 46, 48, 50, 52,
  • Маринченко, 20.

ИА “Орелград”


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