СМИ сообщили, что глава эконадзора Алёхин отправился на СВО

Орловский чиновник находится под следствием.

Евгений Алёхин уже заключил контракт на военную службу. Сейчас он проходит подготовку в «учебке». Также ходатайство об отправке на СВО подал сын чиновника, тоже привлечённый к ответственности как фигурант уголовного дела.

По крайней мере, такую информацию опубликовал портал «Орловские новости». Издание ссылается на собственные источники.

Алёхин обвиняется в превышении должностных полномочий (по двум похожим эпизодам, связанным с непривлечением к административной ответственности лиц, нарушивших законодательство об охоте).

Его задержали в январе этого года. Сначала чиновника отправили под домашний арест. Затем освободили, но запретили совершать определённые действия. Тем не менее свою должность (начальника областного управления экологического надзора и природопользования) Алёхин пока не оставлял.

Напомним, недавно подтвердилась информация, что на СВО пытался попасть и экс-советник орловского губернатора Сергей Лежнев.

ИА «Орелград»