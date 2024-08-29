Банк России предупреждает о мошенничестве на запретах

Рассылаются сообщения с требованием заплатить штраф за посещение нежелательных сайтов.

Схема работает так: человеку приходит уведомление о том, что он якобы посещал запрещённый ресурс. Мошенники требуют немедленно уплатить штраф и сразу же предоставляют ссылку для расчётов. Если жертва отказывается платить, ей угрожают, что скоро придут правоохранительные органы и придётся отвечать перед ними.

Начальник отдела безопасности орловского отделения Банка России Михаил Прудников отмечает, что запрещённые сайты существуют, но штрафов за их посещение не предусмотрено. Такие сообщения следует игнорировать — их отправляют только мошенники. Эксперт также предупреждает, что подобные «уведомления» можно получить после посещения сайта-двойника, специально созданного мошенниками.

Напомним, в период проведения единого госэкзамена рассылали сообщения с угрозами на школьную тему. Якобы выпускника уличили в списывании. Чтобы избежать наказания, следует уплатить штраф. Аналогично прикреплялась ссылка.