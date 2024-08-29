Расходы на станцию умягчения воды в Орле оказались неэффективными

Областная КСП раскрыла детали проведенной проверки.

Контрольно-счетная палата Орловской области отчиталась о проверке эффективности использования бюджетных средств, выделенных на строительство станции умягчения Окского водозаборного узла в городе Орле. Финансирование шло в рамках регионального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда». Объектом аудита являлись бюджетные средства, выделенные на строительство объекта питьевого водоснабжения.

По результатам проведения электронного аукциона в декабре 2022 года был заключен контракт с ООО «Транком Строй» на сумму 217,5 миллиона рублей со сроком окончания работ до декабря 2023 года. Подрядчику был выплачен аванс в сумме 108,8 миллиона рублей. На дату проведения проверки общий объем работ, принятых МКУ «ОМЗ города Орла», составил всего лишь 5 миллионов рублей, или 2,3 процента от общего объема работ по контракту. В связи с низким темпом проведения строительно-монтажных работ, нарушением графика и сроков МКУ «ОМЗ» в июне 2024 года приняло решение об одностороннем отказе от исполнения контракта с ООО «Транком Строй».

В этой связи у аудиторов возникли логичные вопросы о правомерности и эффективности выплаты аванса, который составил половину цены договора. Также в КСП считают, что МКУ «ОМЗ» не были предприняты действия, направленные на снижение риска недобросовестных действий со стороны подрядчика, а именно: «в муниципальном контракте в порядке выплаты авансового платежа в рамках исполнения этапа контракта не предусмотрено условие выплаты очередного аванса по этапу перед началом работ следующего этапа или после завершения предыдущего этапа».

Выяснили проверяющие и то, что МКУ «ОМЗ» разрешение на строительство получило и передало подрядчику с нарушением установленного срока на два месяца. Более того, упомянутые выше работы на сумму 5,036 миллиона рублей фактически были выполнены до получения разрешения на строительство. Они были приняты к оплате при отсутствии оформленных и подписанных актов освидетельствования скрытых работ. По мнению КСП, бюджетные средства на сумму 4,509 миллиона рублей на осуществление строительного контроля при строительстве станции умягчения Окского ВЗУ в 2023 году были израсходованы с нарушением принципа эффективности использования бюджетных средств.

По результатам контрольного мероприятия в адрес начальника муниципального казенного учреждения «Объединенный муниципальный заказчик города Орла» было внесено представление для устранения нарушений, выявленных в ходе проверки. Кроме того, в рамках заключенного КСП соглашения о сотрудничестве материалы контрольного мероприятия направлены в прокуратуру Орловской области.

Ранее стало известно, что орловские чиновники попробуют выпросить деньги на завершение строительства станции.

ИА «Орелград»