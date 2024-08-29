В Орле ратуют за упрощение ПДД для инвалидов

В регионе предлагают скорректировать Правила дорожного движения.

Депутаты Орловского облсовета подготовили текст своего очередного обращения в правительство страны. Оно касается уточнения порядка предоставления дополнительных гарантий инвалидам в сфере дорожного движения. Вопрос включен в повестку дня ближайшего заседания регионального парламента. Из проекта обращения следует, что в Правилах дорожного движения закреплена обязанность водителя иметь при себе и предоставлять сотруднику полиции документ, подтверждающий факт инвалидности – в случае, если он управляет транспортным средством, на котором имеется знак «Инвалид».

Данная норма была введена относительно недавно. Она направлена, прежде всего, на выявление тех водителей, которые инвалидами не являются или не перевозят инвалидов, но пользуются автомобилем со знаком «Инвалид», то есть, по сути, незаконно получают определенные льготы на дороге. Однако теперь информация о транспортных средствах, управляемых инвалидами и перевозящих инвалидов, размещается в государственной информационной системе «Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере». Она создавалась для упрощения административных процедур и эффективного межведомственного взаимодействия.

«На практике сотрудники Госавтоинспекции для проверки транспортного средства, размещенного на местах для инвалидов, обращают внимание не только на табличку «Инвалид», но и в целях исключения совершения противоправных действий со стороны граждан чаще всего проверяют наличие информации о транспортном средстве в государственной информационной системе «Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере» и могут выявлять и штрафовать нарушителей на 5000 рублей, эвакуировать транспортное средство», – говорится в проекте обращения.

Авторы послания полагают, что правила требуют корректировки в части исключения обязанности водителя иметь при себе и предоставлять сотруднику полиции документ, подтверждающий факт инвалидности, – при условии размещения данных о транспортном средстве в государственной информационной системе «Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере».

ИА «Орелград»