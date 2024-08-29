Клычков отчитал глав районов за невнимание к теме ПВР

Впрочем, конкретных фамилий не прозвучало.

Тема обсуждалась на совещании с главами муниципальных образований, которое проходит в эти минуты.

Как отметил губернатор, не все главы районов активно включились в работу по организации пунктов временного размещения для граждан, эвакуированных с приграничных территорий. Напомним, ранее сообщалось, что число таких ПВР должно значительно вырасти.

«Несмотря на снижение потока беженцев, в регионе ощущается потребность [в ПВР]. Сегодняшний баланс у нас — плюс 54 человека. С учётом того, что люди уезжают, но и приезжают дополнительно», – рассказал Клычков.

Губернатор указал, что наш регион должен быть готов к самым разным сценариям развития событий. «Ситуация непростая — и в курском приграничье, и в белгородском», – поделился он.

Однако пока что не все муниципальные главы приняли тему пунктов временного размещения «близко к сердцу».

«Ряд районов вообще, удивительно, имея ресурсы, пока не в полном объёме эту задачу выполняют. Прошу не спустя рукава относиться к этому вопросу. У нас есть районы, которые с меньшими возможностями, но идут опережающими темпами, понимая те задачи, которые могут перед нами стоять. Есть районы, которые недорабатывают», – высказался Клычков.

ИА «Орелград»