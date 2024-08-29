На Орловщину эвакуируют не только людей, но и лошадей

29.8.2024 | 11:00 Новости, СВО

12 четвероногих из Курской области встретили в Урицком районе.

Фото: vestiorel.ru

Лошадей, вывезенных с приграничных территорий, разместили на базе конно-спортивной школы, расположенной в деревне Ледно. Об этом сообщают «Вести-Орёл».

Здесь для них созданы все необходимые условия. Животные получают трехразовое питание. Федерация конного спорта Орловской области обеспечивает их нужным количеством корма. Впрочем, помочь с покупкой овса или сена могут все желающие.

Как долго лошади пробудут на Орловщине — пока не известно. Однако школа готова продлевать передержку столько, сколько потребуется.

Ранее стало известно, что в орловские школы зачислены около 60 детей из Курской области.

ИА «Орелград»


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