На Орловщину эвакуируют не только людей, но и лошадей

12 четвероногих из Курской области встретили в Урицком районе.

Лошадей, вывезенных с приграничных территорий, разместили на базе конно-спортивной школы, расположенной в деревне Ледно. Об этом сообщают «Вести-Орёл».

Здесь для них созданы все необходимые условия. Животные получают трехразовое питание. Федерация конного спорта Орловской области обеспечивает их нужным количеством корма. Впрочем, помочь с покупкой овса или сена могут все желающие.

Как долго лошади пробудут на Орловщине — пока не известно. Однако школа готова продлевать передержку столько, сколько потребуется.

Ранее стало известно, что в орловские школы зачислены около 60 детей из Курской области.

ИА «Орелград»