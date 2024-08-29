Орловские власти проведут кампанию по поиску добровольцев

Орловцам ещё раз расскажут о выгодных сторонах заключения военного контракта.

Мероприятие должно пройти в четвёртом квартале текущего года. Об этом стало известно на сегодняшнем совещании с главами муниципальных образований.

Задача поставлена перед Департаментом молодёжной политики и реализации патриотических проектов Орловской области. По словам представительницы подразделения, для соответствующего контракта (на «проведение рекламно-информационной кампании по добровольчеству») уже ищут подрядчика.

«Деньги будут освоены», – заверила чиновница.

Руководителем Департамента является Ирина Самотолкина. Также у неё есть две заместительницы — Светлана Бабакина (глава Управления по реализации патриотических проектов) и Анна Тихомирова (глава Управления молодёжной политики).

ИА «Орелград»