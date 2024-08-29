Клычков поставил условия по ПСД поликлиники №1

Орловский губернатор заявил, что может не подписать документ.

Вопрос обсуждался на сегодняшнем совещании с руководителями муниципалитетов Орловской области.

«Я не буду подписывать документ, если это будет с завышением затрат, которые мы можем перенести из действующей первой поликлиники», – огорошил Клычков присутствующих. Далее губернатор развил свою мысль.

Глава области пояснил, что задача — не создать поликлинику с нуля, а лишь построить новое здание для уже существующего учреждения. У которого уже имеются разнообразные ресурсы — начиная с медтехники и заканчивая гаражами.

«Проектировщики могут разогнать что угодно… Чтобы не получилось так, что вы все увлеклись исправлением замечаний, а потом мы на выходе получим объект, который ни Минздрав не поддержит, ни нам он не нужен будет», – указал Клычков.

Как стало известно на совещании, сейчас к проекту и смете нового здания первой поликлиники выдвинуто 18 замечаний. ПСД находится на исправлении. Власти ожидают получить положительное заключение госэкспертизы до 26 сентября.

ИА «Орелград»