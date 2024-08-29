Замкомандира «Бригады Катукова» получил медаль Минобороны

Гошгара Искяндарова отметили за помощь бойцам СВО.

Такая запись появилась в телеграм-канале волонтёрской группы «Дружина Добрых Дел», которую возглавляет орловец. Также он является заместителем Дениса Орлова, командира «Бригады Катукова». На данный момент «Дружина Добрых Дел» совершила около 100 поездок в зону СВО.

Искяндарова поощрили медалью «Участник специальной военной операции». Известно, что соответствующий указ Министерства обороны России подписан ещё в мае этого года. Его утвердил командир воинской части 73966. Однако о награде стало известно только сейчас.

«Вести-Орёл» рассказали о смелом поступке, который глава «Дружины» совершил во время очередной поездки к бойцам с гуманитарным грузом. 21 августа Искяндаров находился в Курской области рядом с городом Льгов. В этот момент противник атаковал россиян с помощью боевого беспилотника.

Один из бойцов получил осколочное ранения. Орловец оказал ему первую помощь – наложил жгут, ввел обезболивающее, обработал и перевязал рану. Затем он поспособствовал экстренной эвакуации пострадавшего солдата.

ИА «Орелград»