На что влияет ключевая ставка и нужно ли хранить деньги в банках?

Об этом мы говорим с управляющим отделением Банка России по Орловской области Романом Никольским.

Зачем Банк России установил такую высокую ключевую ставку и продолжает повышать ее?

Повышать ключевую ставку Банк России начал с июля прошлого года и в декабре установил ее на уровне 16% годовых. 26 июля 2024 года ключевая ставка была повышена до 18% годовых. Ключевой ставкой Банк России влияет на спрос. Зачем? Дело в том, что цены растут все быстрее и быстрее, когда спрос опережает возможности расширения предложения.

Прошлогодние повышения ключевой ставки запустили процесс снижения инфляции, и цены в 1 квартале этого года росли гораздо медленнее, чем осенью прошлого года. Но потом инфляция перестала снижаться и даже ускорилась. В июле годовая инфляция в целом по стране составила 9,1%, в Орловской области – 9,2%. Дополнительное повышение ключевой ставки потребовалось, чтобы инфляция снова начала снижаться, чтобы защитить доходы и сбережения граждан от обесценения.

Как это работает? Повышение ключевой ставки приводит к увеличению ставок по депозитам в банках, и люди начинают больше сберегать и меньше тратить. А когда производители, поставщики и продавцы видят, что спрос на товары и услуги растет медленнее, они уже не так быстро повышают цены, как при высоком спросе. И инфляция снижается. Оптимальная для нашей страны инфляция – вблизи 4% в год. Для Банка России – это постоянная цель.

Часто можно услышать, что, чем выше ключевая ставка, тем выше инфляция. А как на самом деле?

На самом деле все наоборот – чем выше инфляция, тем выше ключевая ставка. Все центробанки успешно борются с высокой инфляцией повышением ставок. Как мы уже говорили, повышение ставки охлаждает избыточный, чисто проинфляционный спрос, и цены замедляют рост.

Поясню, откуда появилось заблуждение, что чем выше ключевая ставка, тем выше инфляция. Повышение ключевой ставки приводит к росту ставок не только по депозитам, о чем мы говорили выше, но и по кредитам. А если кредиты предприятиям обходятся дороже, они поднимут цены на свою продукцию, и инфляция ускорится.

На самом деле доля расходов на обслуживание кредитов в издержках предприятий гораздо меньше, чем доля затрат на сырье, материалы, оплату труда. А эти затраты растут сильнее из-за инфляции. Это порочный круг – цены на все, нужное для производства, растут и вызывают еще больший рост цен. Банк России разрывает этот порочный круг. Высокая ключевая ставка помогает снизить инфляцию, а значит, и издержки предприятий тоже не будут так быстро расти.

Если высокая ключевая ставка нужна для того, чтобы сдержать инфляцию, то, когда мы увидим этот эффект?

Изменение ключевой ставки влияет на экономику не сразу, а на протяжении трех-шести кварталов, потому что происходит через целую цепочку экономических взаимосвязей. Эффект от повышения ключевой ставки продолжает накапливаться, и инфляция постепенно возвращается к цели.

Обратите внимание: период снижения инфляции обычно занимает год-полтора, а в условиях санкционных вызовов и адаптации производства к новым условиям требуется больше времени. Но к цели мы обязательно придем.

Сейчас в экономике еще продолжают отражаться решения по ставке, принятые в прошлом году. Их эффекты усиливаются последним решением о повышении ключевой ставки и нашим сигналом о длительном периоде поддержания высоких ставок. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой политики в 2024 году инфляция в России составит 6,5 -7,0%. В 2025 году снизится до 4,0-4,5% и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

А что пока делать с деньгами? Может лучше купить что-то крупное, пока деньги не обесценились?

Политика Банка России как раз направлена на то, чтобы сбережения людей не обесценивались. Если ключевая ставка высокая, то и проценты по вкладам тоже высокие, это делает их более привлекательными. По состоянию на 1 июля 2024 года орловцы хранили в банках 205 млрд рублей. А год назад, по состоянию на 1 июля 2023 года эта сумма составляла 165 млрд рублей. То есть за год сбережения жителей нашего региона во вкладах выросли почти на четверть. За счет процентов по вкладу люди могут защитить свои сбережения от обесценения или даже преумножить их. Тем более, что финансовые маркетплейсы сейчас помогают выбрать максимально выгодный вклад. А сделав выбор в пользу банковского вклада, люди на некоторое время откладывают крупные, несрочные покупки. Спрос распределяется более равномерно во времени, а значит и цены растут умеренно. При стабильно низкой инфляции можно гораздо увереннее планировать крупные покупки.

ИА “Орелград”