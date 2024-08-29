В орловских школах будут учиться около 60 курских детей

29.8.2024 | 10:40 Новости, Образование

Об этом объявила глава орловского департамента образования Ирина Патронова.

Фото: Администрация Орла

Чиновница озвучила информацию на интервью для платформы ЦУР региона.

Впрочем, курских школьников может стать и больше. Это лишь количество, зачисленное на данный момент.

В то же время многие вынужденные переселенцы из Курской области, имеющие детей школьного возраста, предпочли не переводить своих сыновей и дочерей в школы Орловщины, а применить дистанционное обучение.

Всего в наступающем учебном году в орловских общеобразовательных учреждениях будут заниматься 77 тысяч детей. 20 из них — во вторую смену. В первый класс пойдут около 7 тысяч мальчиков и девочек.

ИА «Орелград»


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