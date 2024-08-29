В орловских школах будут учиться около 60 курских детей

Об этом объявила глава орловского департамента образования Ирина Патронова.

Чиновница озвучила информацию на интервью для платформы ЦУР региона.

Впрочем, курских школьников может стать и больше. Это лишь количество, зачисленное на данный момент.

В то же время многие вынужденные переселенцы из Курской области, имеющие детей школьного возраста, предпочли не переводить своих сыновей и дочерей в школы Орловщины, а применить дистанционное обучение.

Всего в наступающем учебном году в орловских общеобразовательных учреждениях будут заниматься 77 тысяч детей. 20 из них — во вторую смену. В первый класс пойдут около 7 тысяч мальчиков и девочек.

ИА «Орелград»