На Орловщине могут начать производить БПЛА

29.8.2024 | 10:50 Новости, Экономика

Таковы стратегические планы орловских властей.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Соответствующее положение содержится в Инвестиционной декларации региона, утверждённой губернатором Андреем Клычковым. В основном, данный документ адресован потенциальным инвесторам, размышляющим о том, чтобы запустить свои проекты в нашей области.

Помимо всего прочего, как об одном из направлений, подходящих для Орловщины, в декларации говорится о формировании новых рынков по направлению “беспилотные авиационные системы”. Впрочем, в том же ключе упоминается об “искусственном интеллекте”, а также о судах-амфибиях на воздушной подушке, способных передвигаться как по воде, так и по твёрдым поверхностям.

Как считают власти, в Орловской области существуют все условия для создания таких высокотехнологичных производств – начиная с кадров и кончая логистикой.

Чтобы воплотить планы в жизнь, в регионе сформирована инвестиционная команда. Её возглавил сам Клычков. Также в состав органа вошли члены правительства области, главы муниципальных образований, президент Торгово-промышленной палаты Орловщины – всего 20 человек.

ИА “Орелград”


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