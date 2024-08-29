Орловца удостоили Ордена Мужества

Мужчину зовут Дмитрий.

Защитнику Отечества исполнилось всего 22 года. В сентябре 2023-го он подписал контракт с Министерством обороны России и отправился на фронт.

Сейчас Дмитрий парень сражается в составе штурмового подразделения ВДВ, выполняя боевые задачи на сложном участке фронта. Об этом рассказали в «Бригаде Катукова». Орловец вступил в её ряды одним из первых.

Решение о награждении принимал президент России Владимир Путин. Дмитрия отметили с формулировкой «за высокую воинскую доблесть, отвагу и высокий уровень выполнения поставленных задач».

Как рассказал командир «Бригады» Денис Орлов, боец много раз отличился на Запорожском направлении. Он успешно штурмовал посадки, укрепрайоны и окопы противника, а также пронёс на себе раненого товарища (в экипировке и с боекомплектом) — несколько километров, до ближайшей точки эвакуации.

Всего в «Бригаде Катукова» насчитывается четверо кавалеров Ордена Мужества. Трое из них служат или служили в ВДВ. Двое «катуковцев», отмеченных данным Орденом, находятся на СВО до сих пор.

ИА «Орелград»