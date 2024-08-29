Прокуратура заставила «Зелёную рощу» убраться в Глазуновке

Райцентр потонул в отходах.
Нарушения официально зафиксировало местное подразделение надзорного ведомства.
Известно, что твёрдые коммунальные отходы вовремя не вывозились с площадок, расположенных по улицам Привокзальной, Ленина, Октябрьской, Первомайской и Советской. Контейнеры переполнились мусором.
Непосредственно вывозить ТКО должна была компания «Чистый город». А вот контролировать эту деятельность как раз входило в обязанности регионального оператора — ООО «Управляющая компания «Зеленая роща»».
В итоге прокуратура внесла главам обоих компаний представления. Они вняли требованиям и устранили нарушения, очистив площадки, переполненные отходами — по крайней мере, так считают в прокуратуре Орловской области.
Кроме того, к ответственным сотрудникам «Зелёной рощи» и «Чистого города» применили меры дисциплинарной ответственности.
ИА «Орелград»