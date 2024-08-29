Прокуратура заставила «Зелёную рощу» убраться в Глазуновке

29.8.2024 | 14:05 ЖКХ, Новости

Райцентр потонул в отходах.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Нарушения официально зафиксировало местное подразделение надзорного ведомства.

Известно, что твёрдые коммунальные отходы вовремя не вывозились с площадок, расположенных по улицам Привокзальной, Ленина, Октябрьской, Первомайской и Советской. Контейнеры переполнились мусором.

Непосредственно вывозить ТКО должна была компания «Чистый город». А вот контролировать эту деятельность как раз входило в обязанности регионального оператора — ООО «Управляющая компания «Зеленая роща»».

В итоге прокуратура внесла главам обоих компаний представления. Они вняли требованиям и устранили нарушения, очистив площадки, переполненные отходами — по крайней мере, так считают в прокуратуре Орловской области.

Кроме того, к ответственным сотрудникам «Зелёной рощи» и «Чистого города» применили меры дисциплинарной ответственности.

ИА «Орелград»


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