Область потребует от Орла деньги за станцию умягчения воды

Городскому бюджету придётся вернуть круглую сумму.

В свою очередь, областной казне предстоит возвратить деньги в федеральную. Об этом говорили на сегодняшнем совещании с главами муниципальных образований. Его провёл губернатор Андрей Клычков.

Напомним, что ООО «Транком Строй» получило аванс примерно в 109 миллионов, но выполнило работы на гораздо меньшую сумму. Пока деньги так и не вернулись государству. Сейчас через суд с горе-подрядчика пытаются взыскать 95 миллионов. Также город получил 22 миллиона рублей из вскрытой банковской гарантии.

«Будьте готовы, что мы у вас будем требовать деньги. Весь объём аванса, который вы выдали [подрядчику], будет у вас изыматься», – обратился губернатор к заместителю мэра Орла Алексею Степанову.

Отметим, что из-за неудачи с подрядчиком изменилась и цена контракта — естественно, в сторону увеличения. Начальная стоимость подросла с 217,5 до 245 миллионов. Фактически же на завершение строительства не хватает 140 миллионов рублей.

Кроме того, Андрей Клычков сообщил, что ООО «Транком Строй» предъявили соответствующие обвинения правоохранительные органы.

Ранее об итогах проверки расходования средств, выделенных на станцию, рассказали в КСП.

ИА «Орелград»