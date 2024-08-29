Орловцев оставили наедине с водой с кладбища

В Орловском округе жители целой деревни остались без нормального водоснабжения.

Причём проблеме уже несколько лет. О ситуации в деревне Медведово рассказало издание «Орловская среда-плюс».

В населённом пункте отсутствует централизованное водоснабжение. Селяне берут воду из колодцев. Однако каждую весну и осень в неё попадают грунтовые воды с кладбища. Согласно официальным выводам Роспотребнадзора, эту воду нельзя использовать даже для технических нужд.

В 2021-м орловцы обратились к властям округа. Затем — в суд. Судебное решение обязало муниципальных руководителей обеспечить доступ селян к нормальной воде.

Тем не менее, речи о создании водопровода даже не идёт. Окружные чиновники сообщили изданию, что ищут подрячика для разработки ПСД, но пока не нашли. Причём ищут его не по конкурсу, а через коммерческие предложения.

Провести конкурс чиновники не могут «в связи с отсутствием возможности оценки рыночной ситуации – определения качества стоимости выполнения работ». Так говорится в официальном ответе окружной администрации. Что такое «качество стоимости», ставшее препятствием для объявления открытых торгов, не уточняется.

Что касается коммерческих предложений администрации, то они подаются потенциальным подрядчикам, но пока остаются без ответа. По словам чиновников, за разработку проекта и сметы работ никто не берётся. В чём состоит причина этого явления — в предлагаемой цене, сложности задания, не вполне правильном подходе самой администрации к рассылке таких предложений — остаётся только гадать.

«Чиновники говорят: мы не можем сделать проекты, потому что нет желающих. А кому вы предлагали? Они за полтора года только две организации нашли и ждут от них предложений? Да, но вы могли направить их тем, кто раньше делал, – уже проекты есть готовые, только их надо переделать», – рассказал депутат окружного совета Николай Грядунов.

Впрочем, ситуацию мог бы хотя бы частично исправить подвоз воды в цистернах. Однако тут ситуация ещё интереснее.

Согласно официальной информации, такая работа организована. Она проводится силами МУП «Ресурс». В частности, об этом в июле в официальном письме заявил Вадим Тарасов, на тот момент исполнявший обязанности губернатора.

Однако фактически услуга по подвозу питьевой воды просто не оказывается. Это не только мнение как минимум некоторых жителей села, но и официальный вывод прокуратуры, тоже озвученный в июле этого года. Пока что надзорное ведомство направило результаты соответствующей проверки в полицию для изучения всей истории уже в рамках уголовного законодательства.

ИА «Орелград»