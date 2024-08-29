В орловских школах заменили мебель

Роспотребнадзор рассказал об итогах проверок, приуроченных к началу учебного года.

Как пояснили в региональном Управлении ведомства, по итогам таких проверок предписания об устранении нарушений выдали целым 204 школам. Речь идёт именно о проблемах, которые требовалось исправить в июле или августе текущего года.

Так, по требованию санитарных врачей в 12 школах заменили мебель. В 33 переоснастили пищеблоки и столовые, в 23 – заменили оборудование и провели ремонт в спортзалах. Ещё в 12 общеобразовательных учреждениях улучшили существовавшие условия для соблюдения правил личной гигиены. Кроме того, в ряде школ сделали ремонтные работы.

Также в ведомстве рассказали, что горячее питание в регионе организовано во всех школах. Однако услугой охвачено не 100%, а лишь 71,2% школьников. Правда, среди начальных классов горячее питание получают все.

Кроме того, Роспотребнадзор уточнил, что в новом учебном году в режиме первой смены будут обучаться 80,2% орловских школьников. В том числе – все ученики 1-х, 5-х и старших классов.

Ранее стало известно, что в орловских школах будут учиться около 60 курских детей.

ИА “Орелград”