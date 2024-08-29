Орловский суд рассмотрит дело о потере четырёх пальцев

29.8.2024 | 15:45 Закон и порядок, Новости

Мужчина лишился их на рабочем месте.

Фото: СУ СК РФ по Орловской области

Инцидент произошёл в цехах ОАО “Мценский литейный завод” в апреле этого года. Как рассказали в прокуратуре Орловской области, мастер допустила сотрудника к работам по подъёму короба. Однако мужчина не проходил нужного обучения по безопасному выполнению данных задач.

Всё закончилось плачевно – произошло ЧП, и орловец потерял четыре пальца левой кисти. Их не оторвало прямо на предприятии, а ампутировали позднее, но именно из-за происшествия. Таким образом, здоровью мужчины был нанесён тяжкий вред.

“Потерпевший, не останавливая работу подъёмного механизма, взялся за трос, в результате чего его пальцы затянуло в крюковую подвеску”, – пояснили в Следственном управлении Следственного комитета по Орловской области, где и занимались данным делом.

Сейчас оно уже направлено в суд. Разбираться в ситуации будет мировой судья участка №3 города Мценска и Мценского района. Обвиняемой является мастер цеха.

ИА “Орелград”


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