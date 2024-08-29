В Орле на «Дворянке» работают электрики

29.8.2024 | 16:35 ЖКХ, Новости

В благоустроенный сквер должно вернуться электроосвещение.

Фото: Администрация Орла

Об этом в соцсетях написал первый зампред областного парламента, глава Попечительского совета по возрождению «Дворянского гнезда» Михаил Вдовин.

Пока что специалисты выяснили, что проектная и нормативная мощности соответствуют друг другу. «По всей видимости, дело где-то в коротком замыкании», – напсиал Вдовин.

Также депутат рассказал, что свет должен вернуться в сквер в самое ближайшее время. Проблема решается.

Орловцы жалуются на отсутствие электроосвещения в «Дворянском гнезде» не первый день. Ранее вопрос прокомментировал глава профильного департамента областной администрации Сергей Латынин. По его словам, проблема связана с переключением объекта на постоянно действующие сети к постоянным щитам управления.

ИА «Орелград»


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