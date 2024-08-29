Задержан главврач ООКБ Вадим Мурадян

По предварительным данным, он проходит по одному делу с экс-советником губернатора Сергеем Лежневым.

В частности, о задержании сообщило издание “Орёлтаймс”. Оно произошло сегодня.

Утверждается, что Мурадяна задержали в связи с делом о хищениях при закупке медицинской техники для Орловской областной клинической больницы. Речь идёт о приобретении компьютерного томографа.

Ранее по этому делу предъявили обвинения Сергею Лежневу, экс-советнику губернатора Андрея Клычкова. В качестве потерпевшей стороны выступал Департамент здравоохранения Орловской области.

По данным СМИ, дело заведено по статье “мошенничество” (159 УК РФ), причём по части 4 (“совершённое организованной группой либо в особо крупном размере”). Максимальное наказание по ней составляет до 10 лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей.

ИА “Орелград”