Завершилась подготовка к строительству выезда из Заречки

Теперь начинаются основные работы.

Об этом в соцсетях рассказал мэр Орла Юрий Парахин. Речь идёт о строительстве улицы Витольда Почернина. Эта дорога должна существенно улучшить транспортное сообщение с Зареченским микрорайоном. Работы ведутся по национальному проекту «Жильё и городская среда».

На объекте трудится бригада ООО «Строй-Проект». В её состав входят 22 сотрудника.

В рамках подготовительного этапа компания демонтировала очистные сооружения, а также осуществила целый комплекс мероприятий по переустройству, укладке и защите инженерных сетей. Эти работы завершены.

Теперь подрядчик приступил к обустройству коммуникаций под будущей дорогой. Бригада трудится прямо под землёй. В ближайшее время «Строй-Проект» начнёт прокладывать новые участки ливневой канализации.

«Планируется, что уже будущим летом автомобилисты из Зареченского микрорайона смогут добираться в Советский район Орла», – добавил мэр.

ИА «Орелград»