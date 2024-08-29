Завершилась подготовка к строительству выезда из Заречки

29.8.2024 | 14:30 ЖКХ, Новости

Теперь начинаются основные работы.

Фото: vk.com/parakhin_yuri

Об этом в соцсетях рассказал мэр Орла Юрий Парахин. Речь идёт о строительстве улицы Витольда Почернина. Эта дорога должна существенно улучшить транспортное сообщение с Зареченским микрорайоном. Работы ведутся по национальному проекту «Жильё и городская среда».

На объекте трудится бригада ООО «Строй-Проект». В её состав входят 22 сотрудника.

В рамках подготовительного этапа компания демонтировала очистные сооружения, а также осуществила целый комплекс мероприятий по переустройству, укладке и защите инженерных сетей. Эти работы завершены.

Теперь подрядчик приступил к обустройству коммуникаций под будущей дорогой. Бригада трудится прямо под землёй. В ближайшее время «Строй-Проект» начнёт прокладывать новые участки ливневой канализации.

«Планируется, что уже будущим летом автомобилисты из Зареченского микрорайона смогут добираться в Советский район Орла», – добавил мэр.

ИА «Орелград»


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