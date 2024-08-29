В Ливнах 161 осужденного сняли с учета

29.8.2024 | 8:40 Закон и порядок, Новости

Уголовно-исполнительная инспекция дожила мэрии о своей работе.

Фото: ИА «Орелград»

Как сообщает администрация города Ливны, и.о. начальника филиала по Ливенскому району ФКУ «Уголовно-исполнительной инспекции» УФСИН России Антонина Евсюкова выступила с докладом на оперативном совещании в мэрии. Она доложила, что в 2023 году на учете филиала состояло 318 осужденных, за тот же период времени с учета был снят 161 человек. В текущем году на учете филиала состоит 199 осужденных, на данный момент снято с учета 64 человека.

«После постановки на учет, осужденные вызываются в уголовно-исполнительную инспекцию для проведения беседы, в ходе которой разъясняются их права, обязанности последствия их невыполнения и ответственность за нарушение общественного порядка или совершение нового преступления, – пояснила Антонина Евсюкова. – После чего отбирается подписка, уточняются и проверяются анкетные данные, выясняются сведения о близких родственниках и лицах, которые могут оказывать влияние на осужденного, а также другие вопросы, имеющие значение для осуществления контроля, за их поведением».

По ее словам, по результатам беседы составляется специальная справка. Вместе с подпиской она приобщается к личному делу осужденного. К тем, кто не выполняет требования приговора, применяются меры воздействия в рамках действующего законодательства. К слову, сотрудники полиции и уголовно-исполнительной инспекции проводят совместные рейды, посещая осужденных по месту жительства, учебы или работы и тем самым контролируя выполнение возложенных на них судом обязанностей и установленных запретов.

«Общий процент привлечения к труду лиц, осужденных к исправительным и обязательным работам, составляет 100 процентов. В 2023 году 12 осужденных совершили повторные преступления, в 2024 году – 4 человека», – сообщила также Антонина Евсюкова.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования