В Ливнах 161 осужденного сняли с учета

Уголовно-исполнительная инспекция дожила мэрии о своей работе.

Как сообщает администрация города Ливны, и.о. начальника филиала по Ливенскому району ФКУ «Уголовно-исполнительной инспекции» УФСИН России Антонина Евсюкова выступила с докладом на оперативном совещании в мэрии. Она доложила, что в 2023 году на учете филиала состояло 318 осужденных, за тот же период времени с учета был снят 161 человек. В текущем году на учете филиала состоит 199 осужденных, на данный момент снято с учета 64 человека.

«После постановки на учет, осужденные вызываются в уголовно-исполнительную инспекцию для проведения беседы, в ходе которой разъясняются их права, обязанности последствия их невыполнения и ответственность за нарушение общественного порядка или совершение нового преступления, – пояснила Антонина Евсюкова. – После чего отбирается подписка, уточняются и проверяются анкетные данные, выясняются сведения о близких родственниках и лицах, которые могут оказывать влияние на осужденного, а также другие вопросы, имеющие значение для осуществления контроля, за их поведением».

По ее словам, по результатам беседы составляется специальная справка. Вместе с подпиской она приобщается к личному делу осужденного. К тем, кто не выполняет требования приговора, применяются меры воздействия в рамках действующего законодательства. К слову, сотрудники полиции и уголовно-исполнительной инспекции проводят совместные рейды, посещая осужденных по месту жительства, учебы или работы и тем самым контролируя выполнение возложенных на них судом обязанностей и установленных запретов.

«Общий процент привлечения к труду лиц, осужденных к исправительным и обязательным работам, составляет 100 процентов. В 2023 году 12 осужденных совершили повторные преступления, в 2024 году – 4 человека», – сообщила также Антонина Евсюкова.

ИА «Орелград»