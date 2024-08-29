Промышленный туризм решили узаконить в Орле

Соответствующее обращение депутаты облсовета могут направить в Москву.

Президиум Орловского областного Совета народных депутатов утвердил повестку дня своего ближайшего заседания. В нее включен вопрос об обращении депутатского корпуса в Госдуму о закреплении основ организации промышленного туризма в законе «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации». Из проекта обращения следует, что «среди российских организаций набирает популярность тенденция к открытости и гостеприимству».

В частности, многие промышленные компании самостоятельно проводят экскурсии, показывая гостям свои цеха и производственный процессы. Стороны обмениваются опытом и делятся мнениями, организуют музеи и выставки. На многих заводах имеются собственные музеи. В Орле считают, что подобный промышленный туризм становится важным элементом социально-экономического развития территорий, а также эффективным способом решения бизнес-задач.

Среди последних орловские депутаты отмечают: повышение информированности россиян о современных промышленных технологиях, качестве российской продукции; массовое привлечение специалистов на предприятия, повышение престижа рабочих и технических профессий; формирование новой политики открытости и диалога с потребителем. Кроме того, развитие промышленного туризма способствует продвижению локальных брендов и региональных товаров на внешний рынок. Регион же получает дополнительный бонус в копилку своей инвестиционной привлекательности.

«Открывая двери и вступая в прямой диалог с потребителем, демонстрируя свои достижения, технологические процессы, качество продукции и экологичность производства, организации формируют новый имидж современной российской промышленности, – говорится в проекта обращения Орловского облсовета в Госдуму. – Экскурсии на предприятия позволяют ознакомиться со спецификой отрасли, с технологией производства, возможностями для самореализации. Молодежь, понимая перспективы трудоустройства, видя современные цеха и помещения с высокотехнологичным оборудованием, задумывается о том, чтобы остаться в своем регионе и именно здесь строить свою карьеру».

Таким образом, промышленный туризм решает целый ряд важнейших задач, в том числе способствует возрождению закрытых или частично закрытых производств и производственных площадей. Что в свою очередь ведет к созданию новых рабочих мест. В Орле обратили внимание на то, что в федеральном законе присутствуют понятия внутреннего, международного, социального, детского, сельского и других видов туризма, но промышленного туризма в нем нет. Орловцы хотят устранить данный пробел и предложить Госдуме внести в закон понятие «промышленный туризм».

ИА «Орелград»