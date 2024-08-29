В сквере Гуртьева “Леонида” заклеили, но не убрали

Администрация Орла сделала частичную работу над ошибками.

Напомним, несколько дней назад стало известно, что на информационных скверах, установленных в сквере, где ещё идёт благоустройство, допущена досадная ошибка. На фотографиях имя генерала Гуртьева указывалось как “Леонид”, а в сопроводительных текстах – как “Леонтий” (что является правильным вариантом).

Как выяснил портал “Орловские новости”, недочёт частично исправлен – неправильное имя заклеили правильным.

Однако это ещё не финальная точка. Через две недели экспозиция должна смениться. Тогда стенды с ошибками заменят на другие – где, как надеются орловцы, никаких подобных ляпов уже не будет.

ИА “Орелград”