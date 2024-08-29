В сквере Гуртьева “Леонида” заклеили, но не убрали

29.8.2024 | 17:00 Новости, Общество

Администрация Орла сделала частичную работу над ошибками.

Фото: newsorel.ru

Напомним, несколько дней назад стало известно, что на информационных скверах, установленных в сквере, где ещё идёт благоустройство, допущена досадная ошибка. На фотографиях имя генерала Гуртьева указывалось как “Леонид”, а в сопроводительных текстах – как “Леонтий” (что является правильным вариантом).

Как выяснил портал “Орловские новости”, недочёт частично исправлен – неправильное имя заклеили правильным.

Однако это ещё не финальная точка. Через две недели экспозиция должна смениться. Тогда стенды с ошибками заменят на другие – где, как надеются орловцы, никаких подобных ляпов уже не будет.

 

ИА “Орелград”


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования