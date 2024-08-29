Орловцы массово ринулись испытывать зерно

Испытательная лаборатория в Орле работает с возрастающей нагрузкой.

Специалисты отдела карантина растений и качества семян Орловской фитосанитарной испытательной лаборатории заявили о значительном росте количества образцов семян озимой пшеницы, которые поступают на исследование. В этом отношении наблюдается настоящий бум, поскольку в третьей декаде августа количество таких образцов увеличилось в несколько раз. В учреждении привели такой пример: за период с 20 по 26 августа в лабораторию было передано 148 проб семян озимой пшеницы, а в в июле таких образцов поступало не более 20 в неделю.

«Специалисты отдела проводят энтомологические, гербологические и микологические исследования семян, – пояснили в Орловском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ». – Общая масса партий семян, исследованных за последнюю неделю – 1926 тонн. В данный момент в Орловской области начинается подготовка семян озимой пшеницы к озимому севу. Сроки и нормы посева разнятся в зависимости от сорта высеваемой пшеницы, периода уборки предшественников, региона, погодно-климатических условий и грунта. Поэтому сроки посева могут меняться».

Эксперты отмечают, что выращивание озимой пшеницы является делом очень выгодным из-за ее низкой себестоимости и высокой урожайности. Большинство сортов озимой пшеницы — мягкие, они широко применяются для производства хлебопекарных изделий. Практически все три первых класса данного вида пшеницы используются для хлебопечения, и улучшения другими видами пшеницы не требуют. Четвертый класс может использоваться для хлебопечения только после улучшения сильными пшеницами, а пятый класс используется как фуражная пшеница.

Ранее Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям сообщило, что за первое полугодие 2024 года было проведено 1514 мероприятий по контролю за оборотом зерновой продукции. Выявлено 353 правонарушения, составлено 25 административных протоколов. Всего было проконтролировано 7,99 миллиона тонн зерна и продуктов его переработки. Установлено, что 246,68 тысячи тонн зерна не соответствовало требованиям нормативных документов по показателям качества и безопасности, а 83,38 тысячи тонн зерна хранилось в условиях, не обеспечивающих его безопасность и сохранность потребительских свойств.

ИА «Орелград»