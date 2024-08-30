Аномальная жара довела Орловщину до 5-го класса пожарной опасности

В таких условиях увеличивается вероятность возникновения природных пожаров.

По данным Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 30 августа местами на территории Орловской области ожидается 5-й класс пожарной опасности. В региональном ГУ МЧС отметили, что в таких условиях увеличивается вероятность возникновения отдельных очагов природных пожаров. Причиной стала аномальная жара, которая уже несколько дней царит в регионе при отсутствии осадков.

«Вследствие высокого класса пожарной опасности, отсутствия осадков, проведения сельскохозяйственных работ, выхода населения на приусадебные участки, выезда людей на природу существует вероятность неконтролируемых палов усохшей травяной растительности, порубочных остатков деревьев и сжигания мусора, – сообщает ГУ МЧС. – Сохраняется вероятность перехода огня от сжигания сухой растительности и мусора на жилые постройки и лесные массивы, а также возникновения отдельных очагов природных пожаров».

В ведомстве напоминают, что на территории Орловской области все еще действует особый противопожарный режим. Следовательно, продолжают действовать введенные ограничения на пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств, проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий, разведения костров, проведения лесосечных работ и работ, связанных с применением машин, открытого огня.

Запрещается разводить костры в густых зарослях и хвойном молодняке, под низко свисающими кронами деревьев, рядом со складами древесины, торфа и в непосредственной близости от созревших сельхозкультур. Нельзя о оставлять в лесу самовозгораемые материалы, такие как тряпки и ветошь, пропитанные маслом или бензином, стеклянную посуду. Последняя может сработать как линза, и тогда простой солнечный луч воспламенит сухую траву.

Кроме того, запрещено выжигать сухую траву на лесных полянах, в садах, на полях и под деревьями, поджигать камыш, разводить костер в ветреную погоду и оставлять его без присмотра, оставлять костер горящим после покидания стоянки. За нарушение правил пожарной безопасности предусмотрена ответственность, в том числе крупные штрафы, которые в период действия особого противопожарного режима увеличиваются.

К слову, за прошедшие сутки орловские пожарно-спасательные подразделения выезжали 21 раз, из них 12 выездов было совершено на ликвидацию возгораний.

ИА “Орелград”