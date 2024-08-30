Орловца осудили за публичное оскорбление полицейского

Мужчину оштрафовали.

Обвинение поддержали работники Новосильской межрайонной прокуратуры. Дело возбуждалось по соответствующей статье (319 УК) – «публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей».

Известно, что орловец нанёс оскорбления «в грубой устной нецензурной форме». При этом он находился в состоянии алкогольного опьянения. На месте присутствовали не только обидчик и полицейский, но и посторонние граждане.

В итоге суд признал орловца виновным. Однако приговор оказался достаточно гуманным. Мужчину всего лишь оштрафовали на 15 тысяч рублей.

Ранее в прокуратуре Орловской области рассказали, что число детских ДТП с СИМами возросло в шесть раз.

ИА «Орелград»