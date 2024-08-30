В Орле пройдут публичные слушания по Щепной, 11

Здесь могут построить многоэтажку.

Слушания состоятся 19 сентября в 16 часов в управлении градостроительства администрации Орла (на Пролетарской горе, 7). Такое постановление подписал мэр Юрий Парахин.

Темой слушаний станет предоставление разрешения на использование под многоэтажную жилую застройку земельного участка, расположенного на Щепной площади, 11. Его официальный кадастровый номер – 57:25:0020426:7.

Очевидно, здесь появится новый многоэтажный дом. Сейчас по данному адресу, в основном, находятся помещения местного рынка. Также на участке есть и жилые постройки.

Ранее участок обследовали археологи. Заказчиком работ выступало ООО «Объединенная домостроительная корпорация».

ИА «Орелград»