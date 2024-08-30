Доходы орловского ТФОМС превысили 6,5 миллиарда рублей

Бюджет Фонда по доходам исполнен на 49,7 процента от плана года.

Бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Орловской области за первое полугодие текущего года исполнен по доходам в сумме 6,556 миллиарда рублей, по расходам – в сумме 5,956 миллиарда рублей. При плане годовых бюджетных назначений по доходам в объеме 13,205 миллиарда фактические поступления исполнены на 49,7 процента к нему. Такие данные приведены в отчете об исполнении бюджета ТФОМС, который поступил на рассмотрение в Орловской облсовет народных депутатов.

Поступления от штрафов, санкций, возмещения ущерба в части иных штрафов, неустоек и пеней, уплаченных в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед ТФОМС, за отчетный период времени составили 16,853 миллиона рублей. В эту сумму также включены платежи по искам, предъявленным Фондом к преступникам, по вине которых потерпевшие прошли лечение за счет средств системы обязательного медицинского страхования. Преступники, по сути, постфактум сами оплачивают лечение пострадавших.

Основным источником доходов бюджета Фонда традиционно стали межбюджетные трансферты, поступившие из ФОМС в качестве субвенции на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Орловской области. Они составили 6,473 миллиарда рублей, или 50 процентов к плану года. Прочие межбюджетные трансферты, переданные ТФОМС, составили 66,555 миллиона рублей, или 28,8 процента к плану года.

Например, 4,05 миллиона рублей поступило из ФОМС на финансовое обеспечение формирования нормированного страхового запаса Фонда для софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала. Доходы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет составили 1,315 миллиона рублей.

ИА «Орелград»