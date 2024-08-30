Под Орлом увековечат память собак – истребителей танков

Мемориальная плита будет установлена в сквере им. А.Г. Шипунова в Ливнах.

Депутаты Ливенского горсовета приняли решение об установлении мемориальной плиты в сквере им. А.Г. Шипунова. Она увековечит память о деятельности питомника служебного собаководства, готовившего собак – истребителей танков. Они участвовали в боевых действиях в годы Великой Отечественной войны и внесли большой вклад в военные операции по освобождению города Ливны и Ливенского района от немецко-фашистских захватчиков.

«Мемориальная плита будет нести в себе напоминание молодому поколению ливенцев о том, что в годы Великой Отечественной войны наряду с людьми в достижении Великой Победы участвовали и их четвероногие друзья – собаки, каждая из которых совершала подвиг, жертвуя своей жизнью», – отметили в администрации города Ливны, добавив, что идея исходила от инициативной группы горожан. Депутатский корпус эту идею поддержал.

Решение принято в соответствии с «Положением об увековечении памяти выдающихся исторических событий и личностей на территории города Ливны Орловской области». Обращение инициативной группы предварительно рассмотрела специальная комиссия по увековечению памяти выдающихся событий и личностей, она первой приняла положительное решение по данному вопросу. По мнению членов комиссии, подвиги собак – истребителей танков вызывают бесконечное уважение и восхищение преданностью четвероногих друзей человеку.

ИА «Орелград»