В Ливнах расширили льготы для бойцов СВО

30.8.2024 | 7:03 Важное, Новости

Соответствующее решение принял Ливенский городской Совет народных депутатов.

Фото: vk.com/izbirkomoryol

Народные избранники утвердили дополнительные меры поддержки граждан, призванных на военную службу по мобилизации или проходящих военную службу по контракту. Меры касаются отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды муниципального имущества и возможности расторжения договоров аренды без применения штрафных санкций. Об этом сообщается на сайте администрации города Ливны. Действие решения распространяется также на членов семей указанных граждан.

Документ предполагает отсрочку уплаты арендной платы не только на период прохождения военной службы или оказания добровольного содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, но и на 90 календарных дней со дня окончания службы. Также участникам СВО предоставлена возможность расторжения договоров аренды без применения штрафных санкций.

Предоставление отсрочки возможно лишь при условии «отсутствия использования арендуемого по договору имущества в период прохождения военной службы». Арендатор сам должен направить арендодателю уведомление о предоставлении отсрочки оплаты с приложением копий документов, подтверждающих статус участника СВО. Это может быть, например, контракт, заключенный с Минобороны РФ.

Документом не допускается установление дополнительных платежей, подлежащих уплате арендатором в связи с предоставлением ему отсрочки. В то же время от оплаты задолженности освобождать никого не будут, но и здесь предусмотрена определенная преференция. «Задолженность по арендной плате подлежит уплате на основании дополнительного соглашения к договору аренды по истечении 90 календарных дней со дня окончания периода прохождения военной службы», – говорится в решении горсовета. Причем погашаться долг должен поэтапно, не чаще одного раза в месяц, равными платежами, размер которых составляет половину ежемесячной платы по договору аренды.

На период прохождения военной службы и в течение 90 календарных дней со дня ее окончания не применяются штрафы, проценты за пользование чужими денежными средствами или иные меры ответственности в связи с несоблюдением арендатором порядка и сроков внесения арендной платы. В том числе в случаях, если такие меры предусмотрены договором аренды.

ИА «Орелград»


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